Onde assistir o jogo Brasil x Bolívia hoje, sexta-feira, 8; pelas Eliminatórias; veja horário

A seleção brasileira enfrenta a Bolívia nesta sexta-feira, 8, às 21h45, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. A partida é válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Iniciando sua caminhada a Copa do Mundo de 2026, a seleção busca equilíbrio nas mãos do técnico interino Fernando Diniz. A equipe vem de derrota para Senegal, no segundo compromisso pós Copa do Catar.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não revelou a escalação. Na última terça-feira, ele comandou o primeiro treino a frente da seleção, porém fechado para imprensa.

A dúvida que paira no momento é se Neymar está em condições de jogo. O craque vem de recuperação da cirurgia no tornozelo, que o deixou fora por toda a temporada no PSG.

Provável escalação do Brasil contra a Bolívia

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton (Rafael Veiga); Rodrygo, Richarlison e Neymar (Raphinha).

Onde assistir ao vivo o jogo da seleção brasileira hoje?

O jogo desta sexta-feira, às 21h45, entre Brasil x Bolívia terá transmissão ao vivo na TV Globo e SporTV.

Como assistir o jogo do Brasil pelas Eliminatórias online?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay

Qual é o próximo jogo do Brasil ?