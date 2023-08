Onde assistir o jogo Botafogo x Internacional hoje, sábado, 12, pelo Brasileirão; veja horário

Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado, 12, às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Na partida que encerra o primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo, líder isolado, chega como campeão simbólico. Já o Inter vem embalado por uma noite histórica na Libertadores, querendo replicar os resultados positivos também no Brasileirão, campeonato em que o colorado não vence há 6 partidas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Internacional do Brasileirão hoje?

O jogo deste sábado, 12, às 21h, entre Botafogo e Internacional terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Botafogo x Internacional online?

A partida será transmitida pela SporTV e Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?

19/08 - São Paulo x Botafogo - Campeonato Brasileiro

23/08 - Botafogo x Defensa y Justicia - Copa Sul-Americana

Quais são os próximos jogos do Internacional?