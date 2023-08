Onde assistir o jogo Atlético-MG x Bahia hoje, domingo, 13, pelo Brasileirão; veja horário

Atlético-MG x Bahia se enfrentam neste domingo, 13, às 11h, no estádio Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

Em uma sequência sem derrotas, o Tricolor de Aço está em 16° na tabela, com 18 pontos, enquanto o Galo é o 10° colocado, com 24 pontos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético-MG x Bahia do Brasileirão hoje?

O jogo deste domingo, 13, às 11h, entre Atlético-MG x Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Atlético-MG x Bahia online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG?

20/08 - Vasco da Gama x Atlético-MG - Brasileirão

27/08 - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Bahia?