Onde assistir o jogo Alemanha x França hoje, terça-feira, 12; veja horário

Alemanha e França se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 16h, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. A partida é um amistoso internacional.

Com seis títulos mundiais em campo, as seleções chegam em momentos completamente distintos. A Alemanha perdeu quatro dos seis jogos que disputou no ano e ainda está na busca de um treinador, após a queda de Hansi Flick. A equipe não disputa as Eliminatórias para Euro 2024, pois será o país-sede.

Do outro lado, a França, ganhou todas as partidas que disputou depois da Copa do Mundo do Catar. A seleção é líder do grupo das Eliminatórias para Eurocopa 2024, com 100% de aproveitamento.

Provável escalação da Alemanha

Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger e Raum; Kimmich e Gundogan; Gnabry, Muller e Musiala

Provável escalação da França

Maignan; Jules Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez e Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot, Dembelé e Antoine Griezmann; Mbappé e Kolo Muani

Mbappé joga hoje?

Sim, o craque francês deve ser titular na partida contra a Alemanha.

Onde assistir ao vivo o jogo Alemanha x França hoje?

O jogo desta terça-feira, às 16h, entre Alemanha x França terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir o amistoso Alemanha e França online?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Alemanha ?

14/10 - Estados Unidos x Alemanha - Amistoso

Qual é o próximo jogo do França ?

13/10 - Holanda x França - Eliminatórias Eurocopa 2024

