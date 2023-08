Onde assistir NY Red Bulls x Inter Miami hoje, sábado, 26, pela MLS; veja horário

NY Red Bulls e Inter Miami se enfrentam neste sábado, 26, às 20h30, no estádio Red Bull Arena, em Harrison, Nova Jersey. A partida é válida pela MLS.

Com Lionel Messi, o Inter Miami acaba de se classificar para a final da US Open Cup 2023. Mas o time está em 15° colocado na MLS, enquanto o NY Red Bulls está em 11°. O NY RB conta com o atacante brasileiro Elias Manoel em sua equipe, jovem de 21 anos revelado pelo Grêmio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo NY Red Bulls x Inter Miami da MLS hoje

O jogo deste sábado às 20h30 entre RB New York x Inter Miami terá transmissão ao vivo pelo MLS Pass na Apple TV+.

Quais são os próximos jogos do time Inter Miami?