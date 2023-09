Onde assistir jogo do Fluminense x Vasco hoje, segunda, 4, pela Copa do Brasil Sub-20; veja horário

Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam nesta segunda-feira, 04, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela Copa do Brasil Sub-20.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil Sub-20 hoje

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Fluminense e Vasco da Gama terá transmissão ao vivo na Sportv.

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?

16/09 - Fluminense x Vasco da Gama - Brasileirão Série A

20/09 - Fluminense x Cruzeiro - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Vasco ?