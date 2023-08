Onde assistir Grêmio x Cruzeiro hoje, domingo, 27, pelo Brasileirão Série A; veja horário

O Grêmio entra em campo contra o Cruzeiro neste domingo, 27, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo campeonato do Brasileirão Série A.

Onde assistir ao vivo e qual horário de Grêmio x Cruzeiro do Brasileirão Série A hoje

O jogo deste domingo às 19h entre Grêmio x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere.

Como assistir Grêmio x Cruzeiro online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Grêmio?

03/09 - Grêmio x Cuiabá - Brasileirão Série A

13/09 - Grêmio x Bragantino - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro?