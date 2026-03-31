Onde assistir Brasil x Croácia hoje? Veja horário do amistoso

O Brasil enfrenta a Croácia nesta terça-feira, 31 de março, às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. É o segundo amistoso do Brasil desta Data Fifa e serve como preparação para a Copa do Mundo, com as equipes testando novas peças em seus elencos.

A seleção brasileira chega para o confronto após a derrota por 2 a 1 para a França, em Boston. A seleção francesa marcou com Mbappé e Ekitike, enquanto Bremer descontou para os brasileiros. Já a Croácia, por sua vez, vem embalada após vencer a Colômbia de virada, com gols de Matanovic e Vuskovic.

Como chega o Brasil para o confronto

O técnico Carlo Ancelotti perdeu dois jogadores importantes na derrota diante da França: o atacante Raphinha, do Barcelona, e o lateral-direito Wesley, da Roma, se machucaram e estão fora da lista. O Brasil ainda teve os cortes anteriores de Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães, todos por lesão. Em contrapartida, Ancelotti chamou mais um zagueiro para o elenco: Vitor Reis, do Girona.

A seleção deve promover mudanças em relação ao jogo contra a França. Marquinhos voltará a ser escalado na defesa após se recuperar de dores musculares. Ibañez e Danilo disputam posição na lateral direita. Andrey Santos e Danilo Santos brigam por espaço no meio-campo. Luiz Henrique e João Pedro foram confirmados como titulares.

Como chega a Croácia para o confronto

A Croácia chega para o confronto contra o Brasil embalada por vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, em amistoso disputado na última quinta feira, e tenta manter o bom momento nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Antes disso, a seleção croata também havia vencido Montenegro por 3 a 2.

O meia Luka Modric continua sendo o destaque da seleção croata. Mesmo aos 40 anos, o meia segue como referência técnica e líder da seleção, além de continuar sendo peça central na organização do time.

Onde assistir ao vivo entre Brasil x Croácia

O amistoso entre Brasil e Croácia terá transmissão ao vivo na TV Globo, no SporTV e na GE TV.

Brasil x Croácia: contexto antes da Copa do Mundo 2026

O amistoso contra a Croácia é o último do Brasil antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. A convocação final será divulgada no dia 19 de maio.

As seleções podem se cruzar no mata-mata da Copa do Mundo 2026. A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. O time europeu figura no Grupo L, junto de Inglaterra, Gana e Panamá.

Prováveis escalações

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Bento (Ederson); Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.

Croácia (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Erlic, Vuskovic e Pongracic; Stanisic, Modric, Petar Sucic e Perisic; Marco Pasalic, Kramaric e Baturina.

