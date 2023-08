Onde assistir Botafogo x Defensa y Justicia hoje, quarta, 23, pela Copa Sul-Americana; veja horário

Botafogo e o Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 19h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela Copa Sul-Americana.

O Botafogo ganhou destaque pelo seu bom desempenho nas quartas de final e é visto como candidato ao título. Por outro lado, o Defensa y Justicia tem despontado em torneios continentais, com uma ótima fase classificatória, até na eliminação do Emelec-EQU nas oitavas. Então, os argentinos mostram-se rivais a altura do Glorioso.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Defensa da Copa Sul-Americana hoje

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Botafogo x Defensa terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Como assistir o jogo do time a online?

