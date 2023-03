Onde assistir ao vivo Real Madrid x Barcelona hoje, quinta-feira, 2; veja horário

Real Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é válida pela semifinal da Copa do Rei.

Brigando pela ponta no Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona agora retomam as atenções a copa nacional. O Real, que empatou com o Atlético de Madrid na última rodada, quer diante do Barça retomar o caminho das vitórias.

O técnico Carlo Ancelotti não deve contar com o lateral Mendy e o zagueiro Alaba, ambos lesionados. Do meio para a frente, os Merengues não tem desfalques e deve ir com Benzema, Vini Jr e Valverde na trinca de ataque.

Do outro lado o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, vai em busca do possível segundo título da temporada. Após ser eliminado para o Manchester United na Liga Europa, os Culés tentam se recuperar diante do Real Madrid.

Os atacantes Robert Lewandowski, Dembelé, além do meia Pedri, desfalcam a equipe por conta de lesão. Para o jogo, o técnico Xavi deve a campo com Raphinha, Ferran Torres e Gavi.

No histórico do confronto, a equipe de Madrid leva vantagem. Em 251 jogos na história do clássico, os Merengues possuem 101 vitórias contra 97 da equipe catalã. No último c0nfronto, válido pela final sa Super Copa da Espanha, os Culés venceram por 3 a 1 e levaram o título.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Barcelona hoje

O jogo desta quinta-feira às 17h entre Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir ao vivo o jogo Real Madrid x Barcelona online e de graça?

O jogo desta quinta-feira às 17h entre Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Próximos jogos da Real Madrid

05/03 - Betis x Real Madrid - Campeonato Espanhol

11/03 - Real Madrid x Espanyol - Campeonato Espanhol

Próximos jogos do Barcelona

05/03 - Barcelona x Valência - Campeonato Espanhol

12/03 - Athletic de Bilbao x Barcelona - Campeonato Espanhol