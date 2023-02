Onde assistir ao vivo, online e de graça o Mundial de Clubes; torneio terá Flamengo e Real Madrid

O Mundial de Clubes da Fifa começa nesta quarta-feira, 1, quando Al Ahly (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia) entram no gramado do Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos), a partir das 16h.

Porém, a atenção da torcida brasileira se concentram no Flamengo, que a disputa a competição após três anos. O atual campeão da Libertadores já conquistou o título de melhor clube do mundo em 1981. Liderado pelo craque Zico, o time carioca derrotou o Liverpool por 3 a 0.

Agora o Rubro-Negro busca o único título que falta para uma vencedora geração, que conta com nomes como Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro. Para isto terá que esquecer a sua última participação na competição, quando, em 2019, venceu o Al Hilal (Arábia Saudita) por 3 a 1 na semifinal, mas caiu diante o Liverpool na grande decisão por 1 a 0. A vitória dos cariocas também significará um título sul-americano após 11 anos. O último campeão do continente foi o Corinthians, em 2012.

Antes de seguir para o Marrocos, o Flamengo ainda tem um compromisso pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca, pois enfrenta o Boavista a partir das 21h10 desta quarta.

Pelo Mundial, a equipe da Gávea estreia apenas a partir das 16h da próxima terça-feira, 7, contra o vencedor do confronto entre Al Hilal, campeão da Ásia, e Wydad Casablanca (Marrocos), campeão africano, mas que joga como representante do país-sede.

A outra grande atração da competição é o Real Madrid. O atual campeão da Liga dos Campeões retorna a uma edição de Mundial de Clubes após quatro anos. O objetivo dos espanhóis é ampliar sua galeria de conquistas. Os Merengues possuem sete títulos mundiais. Rodrygo, Militão e Vini Jr, ex-Flamengo, são os brasileiros que estarão na competição pelo time de Madrid.

Assim como o Flamengo, o Real Madrid também estreia na fase semifinal, mas na próxima quarta (8) contra o vencedor do confronto entre Seattle Sounders (Estados Unidos), campeão da Concacaf, e o time que passar entre Al Ahly, segundo colocado do continente africano, e Auckland City, campeão da Liga dos Campeões da Oceania. A final do Mundial de Clubes está programada para ser disputada no dia 11 de fevereiro.

Onde assistir ao vivo os jogos do Mundial de Clubes da Fifa

O Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, GloboPlay, GE, FIFA+ e no canal do Youtube e Twitch do Casimiro, a CazéTV.

Premiação do Mundial de Clubes da Fifa

Na última edição, a Fifa pagou US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões) ao campeão do Mundial, US$ 4 milhões (R$ 20,4 milhões) para o vice, US$ 2,5 milhões (R$ 12,75 milhões) ao terceiro colocado e US$ 2 milhões (R$ 10,2 milhões) para o quarto lugar.