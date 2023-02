Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Santos hoje, domingo, 12; veja horário

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo, 12, às 19h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do campeonato Paulista.

O clássico será entre os grandes que estão oscilando nesse começo de temporada. O Santos, que ficou seis partidas sem vencer na competição, respirou aliviado após vitória na última rodada. O time de Odair corre mais risco de rebaixamento do que classificação para as fases finais. Uma vitória no Morumbi pode significar a reação do time da baixada santista.

O São Paulo faz o seu segundo clássico em casa e busca a primeira vitória. Perdeu para o Corinthians por 2 a 1 na quinta rodada. Na terceira rodada, empatou com o Palmeiras na casa do rival. Com 11 pontos, o tricolor paulista lidera o grupo B. Uma vitória pode encaminhar a classificação para as quartas de final.

Nos últimos seis jogos entre a equipes, foram três vitórias do São Paulo, duas do Santos e um empate. No Paulistão de 2022, o tricolor venceu o peixe por 3 a 0, na Vila Belmiro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Santos hoje



O jogo deste domingo às 19h entre São Paulo x Santos terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

