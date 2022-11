Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Atlético MG hoje, terça-feira, 1; veja horário

O São Paulo recebe o Atlético MG nesta terça-feira, 1, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

São Paulo e Atlético MG entram em campo enfrentando situações parecidas na tabela. As duas equipes ainda brigam por uma vaga na pré-libertadores, pois estão na oitava e sétima colocação respectivamente.

Após vitória no último minuto contra o Atlético GO na rodada passada, o São Paulo busca sua segunda vitória consecutiva em casa. Já o Atlético MG, conta com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos e busca se reabilitar na competição.

Do lado do São Paulo, o técnico Rogério Ceni não conta com o lateral-direito Moreira, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Já Cuca não conta com Hulk por lesão muscular e Nacho Fernandéz suspenso.

Provável escalação do São Paulo

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Leo; Rafinha, Pablo Maia (Luan), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Provável escalação do Atlético MG

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho, Pavón, Keno e Eduardo Sasha.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo x Atlético MG



O jogo desta terça-feira às 21h30 entre São Paulo x Atlético MG terá transmissão ao vivo no Premiere.



Próximos jogos do São Paulo

05/11 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão

08/11 - São Paulo x Internacional - Brasileirão

Próximos jogos do Atlético MG

07/11 - Atlético MG x Botafogo - Brasileirão

10/11 - Atlético MG x Cuiabá - Brasileirão

