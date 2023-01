Onde assistir ao vivo o jogo Real Madrid x Atlético de Madrid hoje, quinta, 26; veja horário

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 17h00, na Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Rei.

Após virada heroica diante do Villareal pelas oitavas de final, o Real Madrid busca um novo triunfo no clássico histórico. O técnico Carlo Ancelotti tem esperança no seu trio de ataque formado por Vini Jr, Benzemá e Rodrygo, que fizeram a diferença na temporada passada.

Lucas Vásquez e Dani Carvajal desfalcam a equipe machucados. Os Merengues não vencem a Copa do Rei desde a temporada 2013/2014.

Já o Atlético Madrid, que é o quarto colocado do Espanhol, agora retoma suas atenções a competição de mata-mata. A equipe não vence a Copa do Rei há 10 anos e busca retomar os caminhos de título. O técnico Diego Simeone não tem desfalques para a partida e deve contar com seu ataque formado por Griezman e Depay.

No histórico do confronto, o Real tem ampla vantagem. Em 241 jogos entre as equipes, os Merengues somam 121 vitórias, contra 76 dos Colchoneros.

No histórico recente, as equipes fizeram duas finais de Champions League, em que o Real Madrid saiu vitorioso nas duas ocasiões.

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rudiger e Mendy; Modric, Valverde e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso e Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia e Carrasco; Griezmann e Depay

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Atlético de Madrid hoje



O jogo do Copa do Rei desta quinta-feira às 17h entre Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo e exclusivo no Star+

