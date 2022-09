Onde assistir ao vivo o jogo Milan x Inter de Milão hoje, sábado, 3; veja horário

O Milan recebe o Inter de Milão neste sábado, 3, às 13h00, no San Siro, em Milão. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Em um tradicional clássico histórico, Milan e Inter vão a campo com o times completos. O Inter de Milão, com quatro vitórias e uma derrota no campeonato, quer vencer para encostar cada vez mais no líder Atalanta.

Já o Milan, com desfalque importante de Ibrahimovic, atualmente está na sexta colocação e busca vencer a segunda consecutiva.

Em 216 jogos disputados entre as equipes, a Inter leva vantagem com 79 vitórias, contra 70 do Milan. No último confronto a Inter venceu por 3 a 0.

Provável escalação do Milan contra a Inter de Milão

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Provável escalação da Inter de Milão contra o Milan

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Próximos Jogos do Milan

06/09 - RB Salzburg x Milan - Liga dos Campeões

10/09 - Sampdoria x Milan - Campeonato Italiano

Próximos Jogos da Inter de Milão

07/09 - Inter x Bayern de Munique - Liga dos Campeões

10/09 - Inter x Torino - Campeonato Italiano

