Onde assistir ao vivo o jogo Manchester x Arsenal hoje, domingo, 4; veja horário

O Manchester United recebe o Arsenal neste domingo, 4, ao 12h30, no Old Trafford, em Manchester. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Líder da competição, o Arsenal busca vencer para continuar com 100% de aproveitamento. A equipe londrina venceu todas as partidas até aqui e está com 15 pontos conquistados.

Já o Manchester United busca encaixar uma sequencia positiva, vencendo a sua terceira consecutiva. Os Reds estão na quinta posição e mira o G4.

Em 236 jogos disputados na história do confronto, o Manchester leva vantagem com 98 vitórias contra 85 do Arsenal.

Cristiano Ronaldo joga hoje?

Sim, o Cristiano Ronaldo estará na partida contra o Liverpool pelo Campeonato Inglês.

Provável escalação do Manchester United

Escalação do Manchester ​De Gea; Dalot, Maguire, Martinez e Malacia; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes e Elanga (Rashford); Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Arsenal

Escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Manchester x Arsenal

O jogo deste domingo ao 12h30 entre Manchester United x Arsenal terá transmissão ao vivo ao vivo da ESPN e Star +.

Próximos Jogos do Manchester United

08/09 - Manchester United x Real Sociedad - Liga Europa

11/09 - Crystal Palace x Manchester United - Campeonato Inglês

Próximos Jogos do Arsenal

08/09 - Zurich x Arsenal - Liga Europa

11/09 - Arsenal x Everton - Campeonato Inglês