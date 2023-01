Onde assistir ao vivo o jogo Manchester United x Manchester City hoje, sábado, 14; veja horário

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste sábado, 14, às 09h30, no estádio Old Trafford, no Reino Unido. A partida é válida pela 20ª rodada da Premier League.

Um dos maiores clássicos do futebol inglês entra em campo para mais uma disputa. O confronto, além da rivalidade, marca um disputa direta por posições no G4. O United, na 4ª colocação com 35 pontos, busca uma vitória para encostar no então vice-líder City, com 39.

No último confronto entre as equipes, o City goleou os Diabos Vermelhos por 6 a 3, porem muita coisa mudou desde o confronto. A equipe de Eric Ten Hag conseguiu um equilíbri e agora briga na parte de cima da tabela.

Já o City quer se recuperar da eliminação da Copa da Liga Inglesa, sofrida pelo Southampton, z4 da Premier League.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester United x Manchester City hoje



O jogo da Premier League deste sábado às 09h30 entre Manchester United x Manchester City terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo Manchester United x Manchester City online?

O jogo da Premier League deste sábado às 09h30 entre Manchester United x Manchester City terá transmissão ao vivo no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos Jogos do Manchester United

18/01 - Crystal Pallace x Manchester United - Premier League

- Premier League 22/01 - Arsenal x Manchester United - Premier League

Próximos Jogos do Manchester City

19/01 - Manchester City x Tottenham - Premier League

- Premier League 22/01 - Manchester City x Wolves - Premier League

