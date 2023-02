Onde assistir ao vivo o jogo Manchester United x Barcelona hoje, quinta-feira, 23; veja horário

Manchester United e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 17h, no estádio Old Trafford na Inglaterra. A partida é válida pelas segunda fase da Liga Europa.

Após empate no Camp Nou, as equipes entram buscando apenas a vitória para se classificar no tempo normal. Os Reds vão para o jogo fortalecidos com os retornos de Lisandro Martinez e Marcel Sabitzer, além de Harry Maguire e Antony.

Do outro lado o Barcelona, atualmente líder do Campeonato Espanhol, busca em seu bom momento na temporada, fazer a diferença em campo. Os Culés estão a 18 jogos de invencibilidade, com 15 vitórias e 3 empates.

O técnico Xavi conta com três desfalques importantes na equipe. O meia Pedri suspenso, além de Dembelé e Gavi, lesionados.

No histórico do confronto, a vantagem é do Barcelona. Em 14 jogos disputados, foram seis vitórias pra os culés contra apenas três dos Reds. As equipes também já fizeram duas finais de Champions League, na qual a equipe espanhola saiu vitoriosa em ambas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester United x Barcelona hoje

O jogo desta quinta-feira às 17h entre Barcelona x Manchester terá transmissão ao vivo na TV Cultura e Star+.

