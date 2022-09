Onde assistir ao vivo o jogo Itália x Alemanha hoje, sexta-feira, 23; veja horário

A Itália recebe a Inglaterra nesta sexta-feira, 23, às 15h45, no estádio San Siro, em Milão. A partida é válida pela quinta rodada da Liga das Nações.

Fora da Copa do Mundo, a Itália busca reformulação no elenco para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Em terceiro no Grupo 3, a Azurra quer vencer para seguir na competição.

Já a seleção inglesa, em último colocado, também busca um melhor resultado na competição. A seleção de Harry Kane, Grealish, Foden e companhia, somou apenas 2 pontos em quatro jogos pelo campeonato.

Em 29 jogos disputados na história, a seleção italiana leva vantagem com 10 vitórias contra oito dos ingleses.

Escalação do Itália contra o Inglaterra Escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Bonucci, Emerson; Barella, Tonali, Jorginho; Gnonto, Immobile, Grifo. Escalação da Inglaterra contra a Itália Escalação da Inglaterra: Ramsdale; James, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Sterling, Kane, Foden.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Itália x Inglaterra



O jogo desta sexta-feira às 15h45 entre Itália x Inglaterra terá transmissão ao vivo no Star+.



Próximos jogos da Itália

26/09 - Hungria x Itália - Liga das Nações

16/11 - Albânia x Itália - Amistoso

Próximos jogos da Inglaterra

26/09 - Inglaterra x Alemanha - Liga das Nações

21/11 - Inglaterra x Irã - Copa do Mundo

