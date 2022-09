Onde assistir ao vivo o jogo Inglaterra x Alemanha hoje, segunda-feira, 26; veja horário

A Inglaterra recebe a Alemanha nesta segunda-feira, 26, às 15h45, no estádio Wembley, em Londres. A partida é válida pela sexta rodada da Liga das Nações.

Após perder na última rodada e ser rebaixada para divisão B, a Inglaterra busca uma vitória para dar uma resposta positiva à sua torcida as vésperas da Copa do Mundo. O time inglês vai com força máxima para o confronto.

Já a Alemanha, terceira colocada com 6 pontos, apenas cumpre tabela na competição, pois não há mais possibilidade de classificação. O técnico Hans-Dieter Flick não conta com os jogadores Leon Goretzka e Manuel Neuer, com covid-19. O meia Julian Brandt e o zagueiro Rudiger também desfalcam a equipe alemã.