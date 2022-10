Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Botafogo hoje, domingo, 23; veja horário

O Fluminense recebe o Botafogo neste domingo, 23, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória diante do Avaí por 3 a 0 na última rodada, o Fluminense busca a segunda vitória consecutiva. A equipe do técnico Fernando Diniz, está na 4ª colocação com 54 pontos.

Já o Botafogo busca se recuperar no campeonato após derrota para o Internacional na semana passada. A equipe ainda sonha com uma vaga no G8, pois está na 11ª colocação, três pontos a menos que o oitavo América-MG.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Botafogo



O jogo deste domingo às 16h00 entre Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.



Próximos jogos do Fluminense

26/10 - Corinthians x Fluminense - Brasileirão Série A

31/10 - Ceará x Fluminense - Brasileirão Série A

Próximos jogos do Botafogo

26/10 - Botafogo x Bragantino - Brasileirão Série A

01/11 - Botafogo x Cuiabá - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: