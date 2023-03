Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Vasco hoje; domingo, 5; veja horário

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, 5, às 18h10, no Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Líder da competição, o Flamengo quer diante do Vasco espantar a má fase. A equipe perdeu o título da Recopa Sul-americana diante do Independiente nos pênaltis e agora retoma as atenções a competição estadual.

Para o confronto, o técnico Vitor Pereira não deve contar ainda com Victor Hugo, Filipe Luís, ambos lesionados. Além deles, Léo Pereira e Gerson também são dúvidas.

Do outro lado o Vasco quer vencer para assumir a vice-liderança da competição. A equipe vem de três vitórias consecutivas, sendo uma delas classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e outra o clássico diante do Botafogo.

O técnico Barbieri deve ir a campo com Andrey Santos, convocado para a seleção brasileira que disputa um amistoso contra o Marrocos no dia 25.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Vasco hoje



O jogo deste domingo às 18h10 entre Flamengo x Vasco terá transmissão ao vivo no Band e Bandsports

Como assistir ao jogo Flamengo x Vasco hoje online hoje?

O jogo deste domingo às 18h10 entre Flamengo x Vasco não terá transmissão online.