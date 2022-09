Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo hoje, quarta-feira, 28; veja horário

O Flamengo visita o Fortaleza nesta quarta-feira, 28, às 19h, no estádio Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota no clássico contra o Fluminense na rodada anterior, o Flamengo quer vencer para encostar cada vez mais nos líderes do campeonato. O Rubro Negro está na quarta colocação com 45 pontos e uma vitória pode colocá-lo na terceira posição.

O time de Dorival Junior conta com 10 desfalques ao todo. Além de Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Varela, Vidal e Erick Pulgar estarem defendendo suas seleções, o técnico não conta com Marinho e Everton Cebolinha suspenso, além de Rodrigo Caio e Bruno Henrique lesionados.

Provável escalação do Flamengo

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Victor Hugo, Matheus França e Gabigol.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo



O jogo desta quarta-feira às 19h entre Fortaleza x Flamengo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.



Próximos jogos do Flamengo

01/10 - Flamengo x Bragantino - Brasileirão

- Brasileirão 05/10 - Flamengo x Internacional - Brasileirão

