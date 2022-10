Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, sábado, 22; veja horário

Vasco recebe o Criciúma neste sábado, 22, às 16h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão Série B.

Faltando três rodadas para o fim da segundona, o Vasco joga para se manter na zona de acesso para a Série A. O time carioca tem 56 pontos, contra 53 do primeiro time fora do G4, o Sport.

O Criciúma tem 52 pontos e ainda sonha com o acesso, apesar de chances remotas. Para isso, precisa derrotar o Vasco fora de casa.

No primeiro turno, o Cruz Maltino venceu o time catarinense por 1 a 0. Os outros dois encontros recentes dos times aconteceu na Série B em 2016, cada clube venceu uma partida.

Escalação do Vasco hoje

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Boza, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Figueiredo, Marlon Gomes e Eguinaldo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco



O jogo deste sábado às 16h30 entre Vasco x Criciúma terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.



Próximos jogos do Vasco

27/10 - Vasco x Sampaio Corrêa - Brasileirão

06/11 - Ituano x Vasco - Brasileirão

