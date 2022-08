Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, quarta-feira, 31; veja horário

O Vasco recebe o Guarani nesta quarta-feira, 31, às 19h00, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série B.

Vindo de derrota para o Bahia na última rodada, o Vasco entra em campo buscando uma vitória para encostar mais nos líderes. A equipe atualmente ocupa a 4ª posição e até o momento, está conquistando o acesso.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 31; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Vasco contra o Guarani

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Fábio Gomes (Raniel) e Alex Teixeira.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Vasco x Guarani terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Vasco

03/09 - Brusque x Vasco - Brasileirão Série