Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, domingo, 6; veja horário

O Ituano recebe o Vasco neste domingo, 6, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, no interior paulista. A partida é válida pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, a última na temporada.

O jogo é decisivo para o Vasco, para saber se o time continua na série B ou se sobe para primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time joga por um empate para ter acesso à Série A. Já o Ituano precisa vencer o jogo.

O Vasco ocupa a quarta posição da tabela com 59 pontos, enquanto o Ituano tem 57 pontos e ocupa a quinta, com 57 pontos.

Escalação do Vasco hoje

Possível escalação de hoje: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Luiz Henrique (PV), Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Figueiredo, Marlon Gomes e Raniel

📝 Lista de relacionados para o duelo com o Ituano.#VascoDaGama pic.twitter.com/FJlLGHNU6H — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 3, 2022

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Vasco; veja horário

O jogo deste domingo às 18h30 entre Ituano x Vasco terá transmissão ao vivo na Premiere e SporTV.