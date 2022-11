Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, sábado, 5; veja horário

O São Paulo visita o Fluminense neste sábado, 5, às 16h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empatar com o Atlético MG na última rodada, o São Paulo precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga na pré-libertadores. O Tricolor está na 8ª com 51 pontos e uma vitória, juntamente com empate ou derrota do Atlético MG, pode coloca-lo na zona de classificação.

Já o Fluminense, garantido na fase de grupos, busca vencer para encostar mais nos líderes Internacional e Palmeiras.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo deste sábado às 16h30 entre Fluminense x São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

08/11 - São Paulo x Internacional - Brasileirão

13/11 - Goiás x São Paulo - Brasileirão

LEIA TAMBÉM:

Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2022: dia, horário e onde assistir

Federação Paulista de Futebol sorteia grupos da Copinha 2023

Paulistão 2023: Veja como ficaram os grupos