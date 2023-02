Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, sábado, 25; veja horário

São Paulo e São Bernardo se enfrentam neste sábado, 25, às 18h30, no Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

Após vencer o São Bento e se classificar para a fase de mata-mata, o São Paulo quer diante do São Bernardo, um dos times com melhor pontuação do campeonato, conseguir sua terceira vitória consecutiva.

A equipe atualmente é líder do grupo B com 20 pontos, três a mais que o segundo Água Santa. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni conta ao todo com 12 desfalques, quase todos por lesão. Apenas o volante Pablo Maia que não irá para o jogo, por conta do terceiro amarelo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



Onde assistir o jogo do São Paulo online hoje?

O jogo deste sábado às 18h30 entre São Paulo x São Bernardo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, YouTube. Além disso, você pode acompanhar pelo Premiere através da plataforma Prime Vídeo