Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 6; veja horário

O São Paulo visita o Avaí nesta quinta-feira, 6, às 20h, no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Na primeira partida após a derrota na final da Copa-Sulamericana, o São Paulo volta todas suas atenções para o Brasileirão. O campeonato nacional é a única forma do tricolor paulista ir para a Libertadores do próximo ano. Para atingir esse objetivo, tirar pontos do América-MG, um adversário direto, é essencial.

Com 37 pontos, o São Paulo vem de duas vitórias no Brasileiro. Já o América tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. O time mineiro está na oitava posição, com 42 pontos.

No primeiro turno, o São Paulo venceu em casa. Os times também se enfrentaram esse ano nas quartas de final da Copa do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do São Paulo hoje contra o América-MG

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do s ão Paulo

O jogo desta quinta-feira às 20h entre América-MG x São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

09/10 - São Paulo x Botafogo - Brasileirão

16/10 - Palmeiras x São Paulo - Brasileirão

Leia também: