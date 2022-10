Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 27; veja horário

São Paulo recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira, 27, às 19h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Embalado pela vitória fora de casa diante do lanterna Juventude, o São Paulo vai a campo buscando sua segunda vitória consecutiva. O Tricolor quer se firmar no G8 do campeonato e ainda sonha com a classificação para a pré-libertadores.

Já o Atlético-GO, na 17ª colocação, entra em campo mirando sair da zona de rebaixamento. A equipe goiana venceu o Ceará na última rodada e agora busca uma vitória fora de casa.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo



O jogo desta quinta-feira às 19h entre São Paulo x Atlético GO terá transmissão ao vivo no Premiere.



Próximos jogos do São Paulo

01/11 - São Paulo x Atlético MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 05/11 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão Série A

