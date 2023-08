Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pela Sul-Americana; veja horário

San Lorenzo e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 3, às 19h, no El Nuevo Gasómetro, na Argentina. A partida é válida pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Após empate com o Bahia na última rodada do Brasileirão, o São Paulo agora retoma as atenções a competição sul-americana. O Tricolor não teve dificuldades na fase de grupos da competição e se classificou em primeiro do seu grupo.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve ir com o time completo. As recentes contratações, Lucas Moura e James Rodrigues ainda não atuam, pois além de não estarem aptos fisicamente, eles não foram inscritos a tempo.

James Rodrigues joga hoje?

Não, o meia colombiano não foi escrito na competição e portanto não poderá atuar. O jogador ainda se recupera de problemas físicos e não viajou para a Argentina.

Lucas joga hoje?

Não, o atacante não foi escrito na competição e assim como James, não poderá atuar.

Provável escalação do São Paulo contra o San Lorenzo

Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pela Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre San Lorenzo e São Paulo terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Como assistir o jogo do São Paulo pela Sul-Americana online?

Você pode assistir a partida online através do Paramount+

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?

06/08 - São Paulo x Atlético MG - Brasileirão Série A

