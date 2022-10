Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, domingo, 9; veja horário

São Paulo recebe o Botafogo neste domingo, 9, às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória contra o América MG na última quinta-feira, o São Paulo busca sua terceira vitória consecutiva na competição. A equipe ocupa a 10ª colocação com 40 pontos e busca uma vaga no G8.

Já o Botafogo, também com os mesmos 40 pontos e na nona colocação, quer vencer para encostar cada vez mais nos líderes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo



O jogo deste domingo às 16h entre São Paulo x Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.



Próximos jogos do São Paulo

16/10 - Palmeiras x São Paulo - Brasileirão

20/10 - São Paulo x Coritiba - Brasileirão

