Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, domingo, 25; veja horário

O São Paulo recebe o Avaí neste domingo, 25, às 20h, no Estádio do Morumbi em São Paulo. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória contra o Ceará na última rodada, o tricolor vem a campo buscando sua segunda vitória consecutiva. O Tricolor está na décima terceira colocação e busca vencer para se livrar cada vez mais da zona de baixo da tabela.

O técnico Rogério Ceni deve ir com força máxima para o confronto, apesar da final da Sulamericana na próxima semana. Os volante Luan e o meia André Anderson estão se recuperando de lesão e devem reforçar o São Paulo na partida.

Já o Avaí, na zona de rebaixamento, busca vencer fora de casa para desafogar no campeonato. A equipe venceu o Atlético-MG na última rodada e quer manter o bom resultado diante do São Paulo.

Provável escalação do São Paulo contra o Avaí

Escalação do São Paulo: Felipe Alves, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo deste domingo às 20h entre São Paulo x Avaí terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

01/10 - São Paulo x Independiente Del Valle - Final da Copa Sulamericana

03/10 - São Paulo x Coritiba - Brasileirão