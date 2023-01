Onde assistir ao vivo e online o jogo do São Paulo hoje, domingo, 15; veja horário

O São Paulo recebe o Ituano neste domingo, 15, às 18h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida é válida pela primeira rodada do Paulistão.

Com o time reestruturado, o São Paulo começa a temporada com o desafio de ter resultado sem grandes contratações. O técnico Rogério Ceni disse em coletiva na última semana que tem um bom elenco, mas que não pode ser comparado com Palmeiras e Flamengo, times recheados de estrelas. Ceni disse também que espera pelo menos mais três reforços. Mesmo desconfiada, a torcida tricolor deve lotar o Morumbi na estreia da temporada.

Já o Ituano, um dos últimos times do interior a vencer o Paulistão, inicia a competição com a expectativa de avançar para as próximas fases. Uma vitória fora de casa contra um dos favoritos pode mostrar a força do time.

Na história, os times se enfrentaram 26 vezes. Foram 15 vitórias do São Paulo, sete empates e apenas quatro vitórias do time de Itu.

Escalação do São Paulo hoje

Felipe Alves (Rafael); Igor Vinicius (Rafinha), Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Pedrinho; Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo do Paulistão deste domingo às 18h30 entre São Paulo x Ituano terá transmissão ao vivo na TNT e HBO MAX.

Onde assistir o jogo do São Paulo online?

