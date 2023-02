Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Corinthians hoje, domingo, 26; veja horário

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 16h na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

Após vencer o Mirassol e se classificar para as quartas do campeonato, o Corinthians busca diante do Santos manter a boa fase na competição. A equipe é líder com 18 pontos do grupo e busca sua segunda vitória consecutiva.

Já o Santos, que se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil no meio de semana, quer repetir o triunfo diante do Corinthians. O Peixe ainda tem chances de se classificar, pois está apenas um ponto atrás do líder e vice-lider do Grupo B, Botafogo-SP e Bragantino, respectivamente.

No histórico do confronto, o Timão leva a melhor. Em 306 jogos, foram 121 vitórias para o Corinthians contra 98 para o Peixe. No último jogo, válido pelo Brasileirão de 2022, terminou 1 a 0 para a equipe de Itaquera.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos x Corinthians hoje



O jogo deste domingo às 16h entre Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Premiere e Record TV.

Onde assistir o jogo do Santos x Corinthians online hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Premiere, através da plataforma Prime Video.