Onde assistir ao vivo e online o jogo do Santos hoje, sábado, 14; veja horário

O Santos recebe o Mirassol neste sábado, 14, às 20h30, no estádio Vila Belmiro em Santos. A partida é válida pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

Iniciando sua caminhada na temporada 2023, o Santos busca melhor desempenho do que no ano passado. A equipe não se classificou para fase mata-mata e quase foi rebaixada.

Para este ano, a equipe da baixada tem novidades no elenco. O atacante Mendoza e o zagueiro Messias, chegam do Ceará para reforçar a equipe. O Santos também aposta no técnico Odair Hellman para comandar o time.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje



O jogo do Campeonato Paulista deste sábado às 20h30 entre Santos x Mirassol terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Youtube FPF e Premiere.

Como assistir o jogo do Santos online?

Como assistir o jogo do Santos online e de graça?

Como baixar o Paulistão Play?

O Paulistão Play está disponível na PlayStore, para Android, na AppStore, para IOS, Você também pode acessar no site e efetuar sua assinatura. O valor é de R$ 29,90 mensais, ou R$ 75,33 pela temporada.

