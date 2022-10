Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, sábado, 1; veja horário

O Santos recebe o Internacional neste sábado, 1, às 15h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

Em busca de se consolidar no meio da tabela e encostar no G6, o Santos terá que enfrentar um Internacional em ótima fase. O time gaúcho está na terceira posição e ainda sonha com o título brasileiro.

Os últimos encontros entre os times foram equilibrados. Nas últimas sete partidas, foram cinco empates, e uma vitória para cada lado.

Provável escalação do Santos contra o Internacional

Escalação do Santos: João Paulo, Nathan, Eduardo Bauermann, Luiz Felipe e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo (Camacho), Sánchez e Luan; Marcos Leonardo e Soteldo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos

O jogo deste sábado às 15h entre Santos x Internacional terá transmissão ao vivo na TV Globo Premiere.

Próximos jogos do Santos

05/10 - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

