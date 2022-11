Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, quarta-feira, 2; veja horário

O Santos visita o Atlético-GO nesta quarta-feira, 2, às 19h, na Antônio Accioly, em Goiás. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

Após perder nas últimas duas rodadas, o Santos quer retomar o caminho das vitórias. O Peixe é 12º colocado, com 43 pontos, ainda sonha com uma vaga na pré-libertadores. Ed Carlos, lesionado, e Madson, suspenso, são as baixas do Alvinegro.

Escalação do Santos

Escalação do provável Santos: João Paulo; Nathan, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Carabajal; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos



O jogo desta quarta-feira às 19h entre Atletico GO x Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere

Próximos jogos do Santos

05/11 - Santos x Avaí - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 10/11 - Botafogo x Santos - Brasileirão Série A

