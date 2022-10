Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje, terça-feira, 25; veja horário

O Real Madrid visita o RB Leipzig nesta terça-feira, 25, às 16h, na Red Bull Arena, na Alemanha. A partida é válida pela quinta rodada da Champions League.

Líder do grupo, o Real Madrid entra em campo buscando a classificação para as oitavas de final. Os merengues empataram com o Shakhtar na última rodada e agora busca uma vitória fora de casa para se isolar na liderança.

Escalação do Real Madrid contra o RB Leipzig

Vini Jr vai jogar hoje?

Sim, o atacante brasileiro será escalado como titular pelo técnico Ancelocci.

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid



O jogo desta terça-feira às 16h entre RB Leipzig x Real Madrid terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max.

Próximos jogos do Real Madrid

30/10 - Real Madrid x Girona - La Liga

- La Liga 02/11 - Real Madrid x Celtic - Champions League

