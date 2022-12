Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje, sexta-feira, 30; veja horário

O Real Madrid visita o Real Valladolid nesta sexta-feira, 30, às 17h30, no estádio José Zorilla, na Espanha. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

Vice-líder da competição, o Real Madrid dos craques Vini Jr, Rodrygo e Benzema, entram em campo mirando a primeira colocação. Os Merengues estão a dois pontos do líder Barcelona e caso vençam, podem assumir a liderança.

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti não conta com Mariano Díaz, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. Modric, Tchouaméni e Camavinga devem estar no banco de reservas, pois ambos jogaram sete partidas na Copa do Mundo.

Por outro lado o Valladolid, clube do presidente Ronaldo Fenômeno, está na 13ª colocação e mira subir mais na tabela. O time irá sem desfalques para o confronto.

Vini Jr joga hoje?

Sim, Vini Jr deve ser escalado pelo técnico Ancelotti para o jogo.

Provavel escalação do Real Madrid

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje



O jogo desta sexta-feira-feira às 17h30 entre Real Valladolid x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Real Madrid online e de graça?

A partida entre Real Valladolid x Real Madrid será transmitida ao vivo e de graça no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos jogos do Real Madrid

03/01 - Cacereño x Real Madrid - Copa do Rey

- Copa do Rey 07/01 - Villareal x Real Madrid - Campeonato Espanhol

