Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje, quarta-feira, 2; veja horário

O Real Madrid recebe o Celtic nesta quarta-feira, 2, às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é válida pela 6ª rodada da Champions League.

Na liderança do Grupo F, com 10 pontos, o Real Madrid entra em campo já classificado para fase de mata-mata. A equipe precisa vencer para garantir a primeira colocação, pois está apenas um ponto a frente do segundo colocado RB Leipzig.

Escalação do Real Madrid

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Mendy, Militao, Nacho, Vazquez; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Hazard, Rodrygo, Asensio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid



O jogo desta quarta-feira às 14h45 entre Real Madrid x Celtic terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max

Próximos jogos do Real Madrid

07/11 - Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga

La Liga 10/11 - Real Madrid x Cadiz- La Liga

