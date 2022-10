Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, terça-feira, 25; veja horário

O PSG recebe o Maccabi Haifa nesta terça-feira, 25, às 16h, no Parque dos Príncipes, na França. A partida é válida pela quinta rodada da Champions League.

Líder do grupo ao lado do Benfica, o PSG pode garantir a sua classificação para as oitavas de final se vencer a equipe israelense. No primeiro jogo entre as equipes válido pela segunda rodada, o time francês venceu por 3 a 1, com gols do trio Neymar, Mbappé e Messi.

Verratti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, desfalca a equipe.

Escalação do PSG contra o Maccabi Haifa

Neymar vai jogar hoje?

Sim, o atacante brasileiro será escalado como titular pelo técnico Galtier.

Escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukielé; Hakimi, Vitinha, Fabián (Renato Sanchez), Bernat; Messi, Mbappé, Neymar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG



O jogo desta terça-feira às 16h entre PSG x Maccabi Haifa terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Próximos jogos do PSG

29/10 - PSG x Troyes - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 02/11 - Juventus x PSG - Champions League

