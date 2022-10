Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, sábado, 8; veja horário

O PSG visita o Reims neste sábado, 8, às 16h, no Stade Auguste-Delaune II, na França. A partida é válida pela 10ª rodada do campeonato Francês.

Após empate com o Benfica, o Paris volta suas atenções para a Ligue 1, onde libera com tranquilidade. O time de Neymar está embalado com sete vitórias seguidas. O PSG tem 25 pontos e ainda não perdeu.

Para a partida, o time francês não terá Lionel Messi com problema na panturrilha. O argentino fez o gol da última partida. O Mbappé não treinou na sexta-feira, mas foi relacionado e deve começar a partida.

Já o Reims, sem vencer há quatro partidas, quer os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Com sete pontos, a equipe tem apenas dois pontos de vantagem da equipe que abre o Z2.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, sábado, 8; onde assistir ao vivo e horários

Escalação do PSG contra o Reims

Neymar vai jogar hoje?

Sim, o atacante brasileiro será escalado como titular pelo técnico Galtier.

Escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Sarabia, Mbappe, Neymar

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG



O jogo deste sábado às 16h entre PSG x Reims terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Star+.

Próximos jogos do PSG

11/10 - PSG x Benfica - Champions

- Champions 16/10 - PSG x Olympique - Francês

LEIA TAMBÉM: