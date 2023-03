Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, sábado, 4; veja horário

O PSG recebe o Nantes neste sábado, 4, às 17h, no Parque dos Príncipes, na França. A partida é válida 26ª rodada do Campeonato Francês.

Após vitória no clássico diante de Olympique, o PSG quer um novo triunfo agora diante do Nantes. A equipe é líder da competição com 60 pontos, oito a mais que o segundo.

Para a partida, o técnico Gauthier deve ir com time misto, visando o confronto com o Bayern de Munique pela Champions League na próxima terça-feira.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje



O jogo deste sábado às 17h entre PSG x Nantes terá transmissão ao vivo na Star+

Onde assistir o jogo do PSG online hoje?

