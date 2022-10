Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, sábado, 29; veja horário

O PSG recebe o Troyes neste sábado, 29, às 12h, no Parque dos Príncipes, na França. A partida é válida pela 13ª rodada da Campeonato Francês.

Após goleada no meio de semana pela Champions e garantir a sua classificação à fase eliminatória, o PSG volta as suas atenções ao campeonato nacional. A equipe é a líder da competição e busca uma vitória para se distanciar cada vez mais do segundo colocado.

Escalação do PSG contra o Troyes

Neymar vai jogar hoje?

Sim, o atacante brasileiro será escalado como titular pelo técnico Galtier.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG



O jogo desta sábado às 12h entre PSG x Troyes terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+

Próximos jogos do PSG

02/11 - Juventus x PSG - Champions League

- Champions League 06/11 - Lorient x PSG - Campeonato Francês

