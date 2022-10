Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, sábado, 1; veja horário

O PSG recebe o Nice neste sábado, 1, às 16h, no Parque dos Príncipes, na França. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Francês.

Líder do campeonato, o PSG volta a campo após os últimos amistosos de seleções antes da Copa. A baixa para a partida, pelo menos no início, será o atacante Mbappé. O francês foi poupado dos treinamentos e deve começar no banco. Verratti e Kimpembe estão suspensos e também não encaram o Nice.

O Paris quer manter a ponta da tabela e a invencibilidade. Com 22 pontos, o time de Neymar, Messi e Mbappé tem sete vitórias e apenas um empate

Provável escalação do PSG contra o Nice

Escalação do PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes; Messi, Ekitike, Neymar

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG

O jogo deste sábado às 16h entre PSG x Nice terá transmissão ao vivo no Star+, no

Próximos jogos do PSG

