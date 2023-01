Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, quarta, 11; veja horário

O PSG recebe o Angers nesta quarta-feira, 11, às 17h00, no estádio Parque dos Príncipes, na França. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Líder da competição, o PSG entra em campo querendo manter a boa fase na competição. Para o confronto, o técnico Christophe Galtier terá o retorno de Messi, de folga por conta da conquista da Copa do Mundo.

Do outro lado o Angers, na lanterna com apenas oito pontos, busca reencontrar o caminho da vitória. A equipe avançou na Copa da França depois de eliminar o Strasbourg nos pênaltis por 5 a 4 e agora retoma as atenções a liga.

Neymar joga hoje?

Sim, Neymar retorna para a equipe após desfalque

Mbappé joga hoje?

Sim, o craque francês está escalado para a partida.

Messi joga hoje?

Sim, o técnico Christophe Galtier terá o retorno de Messi.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje



O jogo do Campeonato Francês desta quarta-feira às 17h00 entre PSG x Angers terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo do PSG online e de graça?

