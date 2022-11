Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, domingo, 6; veja horário

O PSG visita o Lorient neste domingo, 6, às 09h00, no estádio Moustoir, na França. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Francês.

Após vencer a Juventus no meio de semana pela Champions League, o PSG retoma suas atenções a competição nacional. A equipe é líder com com 35 pontos, cinco a mais que o segundo Lens.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje



O jogo deste domingo às 09h00 entre Lorient x PSG terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Próximos jogos do PSG

13/11 - PSG x Auxerre - Campeonato Francês

28/12 - PSG x Strasbourg - Campeonato Francês

