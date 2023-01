Onde assistir ao vivo e online o jogo do PSG hoje, domingo, 15; veja horário

O PSG visita o Rennes neste domingo, 15, às 16h45, no estádio Roazhon Park, na França. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

A partida será que primeira que o líder do campeonato terá o time completo após a parada da Copa do Mundo. Mbappé e Hakimi retornam ao time.

O Rennes está na quarta posição e quer a vitória para encostar no Olympique de Marseille. O time vem de uma derrota para o Clermont na última rodada.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, foram duas vitórias do PSG, duas do Rennes e um empate. No restropecto geral, o time de Neymar tem uma ampla vantagem. São 14 vitórias, dois empates e apenas quatro vitórias do Rennes.

Neymar joga hoje?

Sim, Neymar deve começar a partida como titular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje



O jogo do Campeonato Francês deste domingo às 16h45 entre PSG x Rennes terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do PSG online?

O jogo do Campeonato Francês deste domingo às 16h45 entre PSG x Rennes terá transmissão ao vivo no Star+.

