Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, domingo, 13; veja horário

O PSG recebe o Auxerre neste domingo, 13, às 09h00 no estádio do Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Francês.

Com uma boa partida de Neymar e Mbappé, o PSG venceu o Lorient por 2 a 1 na última rodada, assumindo a liderança da competição. A equipe até o momento está invicta há 34 jogos, contando todas as competições desde a temporada passada.

Provável Escalação do PSG contra o Auxerre

Neymar joga hoje?

Sim, Neymar está escalado para o jogo contra o Auxerre pelo Campeonato Francês

Escalação do PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappé e Neymar.